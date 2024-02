Real Madrid-At. Madrid: Em Espanha, a polícia dá... o pontapé de saída

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A LaLiga ofereceu o pontapé de saída do dérbi à Policía Nacional pelo seu 200.º aniversário #LaLigaELEVEN pic.twitter.com/6rjIug9VlS — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 4, 2024

Fundada em 13 de janeiro de 1824, a Polícia Nacional espanhola cumpre este ano o seu 200.º aniversário. Em jeito de homenagem, a La Liga decidiu oferecer o pontapé de saída do dérbi entre Real Madrid e Atlético Madrid, que se disputa este domingo no Santiago Bernabéu, às forças de segurança espanholas. O momento foi captado pela transmissão televisiva do encontro, que em Portugal fica ao abrigo da DAZN/ELEVEN.Isto tudo num fim de semana em que alguns dos jogos em Portugal, na 1.ª e 2.ª Ligas, foram adiados ou estiveram em risco de não se realizarem devido à falta de policiamento nos estádios.