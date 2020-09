Real Madrid até paga para 'despachar' Gareth Bale

Com mais dois anos de contrato, Gareth Bale é por estes dias uma das maiores dores de cabeça do Real Madrid tendo em vista a nova época. Com um salário elevadíssimo, mas sem entrar nas contas de Zinedine Zidane e aparentemente sem grande vontade de mudar essa situação, o galês há muito que está na porta de saída e agora de Inglaterra chega a informação de que os merengues estão tão fartos do extremo que até estão dispostos a 'despachá-lo' e pagar metade do seu salário até final de 2021/22.





Segundo o 'Telegraph', a ideia do Real Madrid passa por colocar o jogador na Premier League, o campeonato no qual estarão, em teoria, as equipas com maior poderio económico para ficar com o galês, disponibilizando-se nesta fase a pagar metade dos 14,5 milhões de euros limpos que o extremo aufere por época. Quer isto dizer que, assumindo esta despesa, o conjunto madrileno terá de pagar perto de 30 milhões de euros ao galês mesmo estando a atuar noutro clube - um valor elevado, é certo, mas que reduziria para metade o 'prejuízo' causado.Resta apenas saber quem estará disposto a garantir um jogador que desde que se mudou para Madrid nunca conseguiu manter um nível regular, mas também que obrigaria sempre a um forte investimento no que a salário diz respeito. Ainda assim, havendo esta abertura do Real Madrid, em permitir a saída a custo zero e assumindo o pagamento de parte do vencimento, é bem provável que haja quem se chegue à frente...