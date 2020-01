Real Madrid chega a acordo com o Flamengo pela pérola de Jorge Jesus

O Real Madrid chegou a acordo com Flamengo para a contratação de Reinier, uma das promessas do futebol brasileiro. De acordo com a 'Marca', os merengues vão pagar 30 milhões de euros pela pérola lançada por Jorge Jesus no ano passado. Trata-se do valor da cláusula de rescisão, que antes da renovação estava cifrada nos 70 M€.





O negócio será ofializado apenas no próximo dia 19, quando o médio atingir a maioridade - tem ainda 17 anos -, de forma a evitar problemas com a FIFA por contratação de um menor de idade. Segundo a imprensa brasileira, 80 por cento do valor da transferência irá para o Mengão, 10% para o jogador e outros tantos para o seu empresário.Reinier deverá integrar a equipa B do Real numa primeira fase, de forma a somar minutos e ambientar-se com tranquilidade a uma nova realidade.