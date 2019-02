Real Madrid coloca 'plano Courtois' em marcha para contratar Hazard ao Chelsea

O novo projeto que Florentino Pérez tem em mente para o futuro do Real Madrid passa pela contratação de Eden Hazard , noticia o 'As'. O presidente merengue vê no astro belga um dos próximos pilares da armada blanca e tudo indica que irá avançar para a negociação com o Chelsea.Certa parece ser a vontade de Hazard em ser jogador merengue . O belga, que até demonstrou interesse em tornar-se numa lenda do Chelsea (tal como Lampard ou Drogba), tem recusado renovar com o clube inglês, numa situação que faz lembrar... Courtois. O atual guarda-redes do Real Madrid também não quis prolongar a ligação aos blues para forçar a sua venda aos merengues. Para isso muito contribuiu o facto do seu vínculo estar, na altura, perto de terminar, tendo começado, assim, a encurtar o espaço de manobra do Chelsea, que não teve outra solução que não tentar conseguir obter algum retorno financeiro com o jogador. Curiosamente, o mesmo se sucede neste momento com Hazard, cujo contrato termina no verão de 2020.Florentino Pérez conta ainda com outro trunfo na manga: o próprio Courtois é um grande amigo de Hazard e mantém uma relação muito próxima com o compatriota, pelo que o presidente merengue tem aqui mais uma forma de conseguir pressionar o Chelsea. Courtois chegou mesmo a referir que era seu desejo colocar Hazard em Madrid. "Seria bom [que ele assinasse pelo Real Madrid], mas não posso dizer muito mais por respeito a ambas as partes. É algo que ele deve decidir", reiterou.Para já, o grande entrave parece estar nos valores do negócio. Em Inglaterra, refere-se que o Chelsea definiu o seu preço de saída em 112 milhões de euros, verba que o Real Madrid considera excessiva, uma vez que se trata de um jogador que já tem 28 anos e que podem conseguir a custo zero em 2020. No entanto, existe também a forte possibilidade de os merengues incluírem Kovacic no negócio (o médio croata está emprestado aos blues e há interesse de ambas as partes em prolongar a sua estadia em Inglaterra) para baixar o valor exigido pelo Chelsea e, assim, conseguirem contar com Hazard já a partir da próxima época.