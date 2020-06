Real Madrid considera-se lesado no que toca ao calendário da Liga espanhola

No dia em que se inicia a jornada 31, a La Liga depara-se com uma nova polémica. Após as mais recentes críticas à arbitragem, está agora em causa a calendarização das jornadas 33 e 34.





De acordo com o 'AS', o Real Madrid, atual primeiro classificado, considera-se lesado em relação ao principal rival, o Barcelona - que segue em igualdade pontual - tendo em conta as datas anunciadas para a realização destas partidas.Os blancos, liderados Zidane, irão ter um período de descanso de 62 horas entre a partida disputada frente ao Getafe e o Athletic Bilbao, que diferem em larga escala das 118 horas de recuperação (equivalente a 5 dias) das quais o segundo classificado irá usufruir entre o clássico com o Atlético Madrid e a deslocação ao terreno do Villarreal.