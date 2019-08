Real Madrid e PSG negoceiam troca entre Keylor Navas e Aréola

O Real Madrid e o PSG estarão a negociar uma troca de guarda-redes. Segundo avança o 'As', Keylor Navas irá vestir a camisola do campeão francês, enquanto Alfphonse Aréola viajará para Madrid para se juntar ao plantel às ordens de Zinedine Zidane.Esta quarta-feira, a imprensa espanhola referia que a t ransferência de Navas para Paris estava iminente , surgindo agora o nome de Alfphonse Aréola também no negócio.O guarda-redes francês de 26 anos já jogou na liga espanhola, tendo representado o Villarreal na época 2015/2016, cedido pelo PSG. Na época passada viu a baliza do PSG ser entregue a Buffon, que entretanto regressou à Juventus.Já Keylor Navas, que chegou a Madrid em 2015, face ao estatuto de segunda opção para a baliza do Real Madrid está disposto a nova aventura. Segundo a imprensa espanhola, Navas já se despediu de Zidane e dos companheiros do Real Madrid.