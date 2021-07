Real Madrid empata com Rayo Vallecano em jogo particular

O Real Madrid e o Rayo Vallecano empataram a uma bola no jogo particular realizado este domingo. A partida teve lugar em Valdebebas e decorreu à porta fechada.





O golo da equipa de Carlo Ancelotti aconteceu através de um penálti, que foi concretizado por Isco. Acabou por ser Victor Chust, defesa do Real Madrid, a marcar na própria baliza, dando assim a igualdade à outra equipa.Este foi o 2.º jogo particular do Real Madrid, que vai ainda defrontar o Rangers e o AC Milan. Já o plantel do Rayo Vallecano vai rumar a Marbella, cidade onde vão realizar jogos de preparação para a próxima temporada.