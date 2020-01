Real Madrid empresta Odriozola ao Bayern Munique

O Real Madrid oficializou esta quarta-feira o empréstimo de Álvaro Odriozola ao Bayern Munique. O defesa, de 24 anos, vai permanecer ao serviço dos bávaros até junho deste ano.





O defesa não tem estado entre as primeiras escolhas de Zinedine Zidane no Santiago Bernabéu - esta época participou em apenas cinco jogos - pelo que sai para a Bundesliga com o intuito de acumular minutos.Recorde-se que o Real Madrid contratou Odriozola na época passada à Real Sociedad, por 40 milhões de euros.