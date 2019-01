Real Madrid está pronto a atacar Premier League com Bernardo Silva entre os escolhidos

Com uma época atípica, o Real Madrid procura já reforços para a próxima temporada e, segundo o diário 'Mirror', Florentino Pérez prepara-se para atacar em força os clubes ingleses e levar para Espanha algumas das estrelas da Premier League.E o português Bernardo Silva, futebolista que o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, não se cansa de elogiar , é um dos eleitos. Eden Hazard, do Chelsea, e Christian Eriksen, do Tottenham, são os outros futebolistas que o presidente merengue gostaria de ver de 'blanco'.O internacional português, que chegou ao Manchester City no verão de 2017, tendo sido contratado ao Monaco por 50 milhões de euros, é apontado como sucessor de Luka Modric . O croata, vencedor da Bola de Ouro, tem contrato válido com o Real Madrid até 2020, tendo recusado recentemente renovar Já Bernardo Silva tem contrato com o Manchester City até 2022 e certamente só por uma proposta irrecusável Pep Guardiola dará luz verde para o clube de Manchester abrir mão do internacional português.