Real Madrid já definiu três alvos para reforçar o ataque

A pandemia do coronavírus suspendeu as principais ligas de futebol na Europa e no Mundo e poderá também originar uma mudança de paradigma no mercado de transferências. Prevê-se que muitos clubes vão passar por situações financeiras complicadas e que dificilmente haverá tantos negócios estratosféricos como nas últimas épocas, mas os grandes 'tubarões' deverão continuar a apostar forte no reforço dos respetivos plantéis e um desses casos é o Real Madrid.

O jornal 'Marca' avança esta segunda-feira que os merengues já definiram três alvos para o ataque e os nomes de Haaland (Dortmund) Lautaro Martínez (Inter) e Timo Werner (Leipzig) surgem no topo das preferências para fazer concorrência a Karim Benzema.





A decisão de procurar novas peças para o sector ofensivo terá sido tomada ainda antes de os campeonatos pararem, pois segundo a 'Marca' Luka Jovic e Mariano Díaz não corresponderam às expectativas da equipa técnica liderada por Zidane.

A publicação espanhola explica ainda que a chegada de Kylian Mbappé ao Bernabéu só poderá ser possível em 2021 porque o avançado francês não deverá renovar com o Paris SG. Outro nome abordado pela 'Marca' é o de Neymar, sendo que a postura do atacante brasileiro - sobretudo fora das quatro linhas - não agrada aos responsáveis merengues.