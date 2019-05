Real Madrid manteve pulso firme e Sergio Ramos já decidiu futuro

Sergio Ramos encontrou-se com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, esta semana e manifestou o desejo de sair do clube, referindo uma oferta de um clube chinês. Mas dois dias depois parece ter mudado de opinião.O Real Madrid manteve-se firme, assegurando ao jogador que não iria abrir mão da verba a que teria direito, já que o capitão merengue teria pedido para sair a custo zero. Uma posição de terá feito Sergio Ramos pensar melhor.Segundo o programa espanhol 'Jugones', o central espanhol terá já informado Florentino Pérez: "Quero continuar aqui. Vou terminar a carreira em Madrid. Foi bom termos falado".