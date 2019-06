Real Madrid não cede nas exigências de Keylor Navas e PSG aguarda

O Real Madrid rejeitou as condições pedidas por Keylor Navas para libertá-lo do atual contrato e só aceita vendê-lo por 20 milhões de euros, segundo escreve esta terça-feira o diário 'As'.O guarda-redes, de 32 anos, queria rescindir contrato com os merengues desde que estes lhe pagassem os dois anos de contrato que ainda lhe restam, algo que não caiu bem no Bernabéu, onde os responsáveis equacionam mesmo manter o guardião nas suas fileiras apesar de não ser primeira aposta para a próxima temporada, como de resto já foi informado.Depois de ter sido associado à liga portuguesa mas ter descartado esse cenário, Navas tem no Paris Saint-Germain o destino mais provável. As coisas estão alinhavas com os parisienses, que até aceitam as milionárias exigências do costa-riquenho: sete milhões de euros líquidos por época e um contrato de três anos.O problema está no facto de os franceses quererem contratar Navas a custo zero, algo que, como já referimos em cima, não passa pela cabeça de Florentino Pérez. A saída do guardião está assim num impasse.