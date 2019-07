Real Madrid não quer deixar sair Bale a custo zero e força estratégias para ganhar milhões

A eventual saída de Gareth Bale do Real Madrid dá que falar em Espanha, sobretudo depois dasapós o jogo com o Bayern Munique. O galês quer sair a custo zero dos merengues. Os pretendentes que o jogador tem na China também o querem grátis, para não terem de pagar imposto ao governo chinês (cada clube paga uma multa se gastar mais do que 5,7 milhões numa contratação). E depois há o Real Madrid que, tendo em conta aquilo que pagou ao Tottenham para o ter na equipa, não abdica de receber dinheiro pelo extremo.Por isso tudo, o jornal 'As' refere que os merengues estão a ponderar "outras fórmulas" para tentar chegar a um acordo. A principal passaria por uma quantidade extra em variáveis que os merengues iriam receber.Ainda assim, é preciso ter em conta que o tratamento do governo chinês com os clubes é complexo. Com o tempo a passar e o mercado de transferências na China a fechar a 31 de julho, o tempo corre a favor de Bale para forçar uma saída gratuita que também o beneficiaria.