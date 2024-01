Real Madrid nos 'oitavos' da Taça do Rei

O Real Madrid, com uma equipa de habituais suplentes, eliminou este sábado o Arandina, do quarto escalão do futebol espanhol, ao vencer fora por 3-1, nos 16 avos de final da Taça do Rei.

Carlo Ancelotti decidiu mudar a equipa toda em relação ao jogo de quarta-feira, frente ao Alavés, apresentando um onze alternativo, incluindo o estreante Arda Güler, que tinha mais do que obrigação de superar o último classificado do Grupo 1 do quarto escalão.

No entanto, o Arandina cometeu a proeza de chegar ao intervalo com um nulo no resultado, mas a sua resistência quebrou num minuto, entre os 54' e os 55', ao sofrer dois golos de rajada, o primeiro por Joselu, na execução de um penálti, e o segundo pelo médio Brahim Diaz. O Real Madrid fez ainda o terceiro golo, aos 90'+1, pelo avançado brasileiro Rodrygo, que tinha sido lançado por Ancelotti aos 59', mas o Arandina ainda conseguiu o tento de honra, aos 90'+3, ainda que através de um autogolo de Nacho Fernández.

De destacar, entre duas equipas da Liga, o afastamento do Betis, no reduto do Alavés (1-0), graças a um golo do médio uruguaio Carlos Benavidez, aos 57', já com o internacional português William Carvalho em campo, após ser aposta no início da segunda parte, para o lugar do médio Marc Roca. Além de William Carvalho, houve outro português em campo no conjunto de Sevilha, mas do primeiro ao último minuto, o guarda-redes Rui Silva.

Nos restantes jogos, as equipa da Liga acabaram por se impor, com maior ou menor dificuldade, perante adversários de escalões inferiores, como foi o caso do Atlético de Madrid, que foi vencer ao terreno do Lugo, oitavo classificado do terceiro escalão, por 3-1, num embate em que o neerlandês Memphis Depay bisou.

O Rayo Vallecano sentiu enormes dificuldades para eliminar o 19.º classificado da Liga 2, o Huesca, de tal modo que necessitou de um prolongamento, durante o qual marcou dois golos, aos 118 e aos 120+2, para afastar o seu adversário.

Por seu lado, o Getafe foi à Catalunha vencer o Espanyol, quinto classificado da Liga 2, por 1-0, enquanto a equipa sensação da Liga, o Girona, que partilha a liderança com o Real Madrid ao fim de 19 jornadas, eliminou o Elche, 12.º classificado do segundo escalão, por 2-0.