O Real Madrid oficializou esta quarta-feira a contratação de Ferland Mendy ao Lyon por 48 milhões de euros, mais cinco por objetivos. O lateral-esquerdo, de 24 anos, assinou um contrato válido para as próximas seis temporadas.Mendy atuou nas camadas jovens do Le Havre antes de chegar ao Lyon em 2017. Na época que agora terminou, realizou 44 jogos e marcou três golos. Tem quatro internacionalizações pela seleção francesa.A apresentação do jogador está agendada para o próximo dia 19, segundo informaram os merengues.