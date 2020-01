Real Madrid oficializa contratação de Reinier ao Flamengo

Depois de várias semanas de negociações e especulações o Real Madrid anunciou finalmente esta segunda-feira a contratação do médio ofensivo Reinier ao Flamengo num contrato válido até junho de 2026.





Os merengues emitiram uma nota no site oficial e oficializaram assim a transferência do prodígio brasileiro que ontem completou 18 anos e alinhou em 15 jogos oficiais pelo Mengão na temporada passada, ajudando a equipa de Jorge Jesus a conquistar o Brasileirão e a Taça Libertadores.No mesmo comunicado, o Real Madrid acrescenta que Reinier vai juntar-se à equipa B do clube (Castilla) "quando terminar sua participação no Torneio Pré-Olímpico de Sub-23 com a seleção do Brasil", de forma a familiarizar-se com a realidade do futebol europeu e do próprio 'gigante' de Madrid.O Flamengo também anunciou o acordo com os merengues e desejou "ao atleta e ao homem Reinirer um grande sucesso nesta nova fase em sua vida", lembrando que "todas as partes envolvidas buscaram sempre o melhor para a formação e a carreira do jogador".Os clubes não mencionaram os valores do negócio, mas a imprensa brasileira acredita que a transferência de Reinier deverá render cerca de 30 milhões de euros aos cofres do Flamengo.