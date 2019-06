Real Madrid prepara proposta milionária por Eriksen

Apostado em regressar ao topo do futebol espanhol e europeu, o Real Madrid está a atacar forte no mercado e o próximo alvo dos merengues pode ser o dinamarquês Christian Eriksen. Segundo o 'The Sun', os merengues estão mesmo já a preparar uma proposta concreta pelo jogador do Tottenham, a qual deverá contemplar o investimento de 53 milhões de euros e ainda a inclusão do passe de Dani Ceballos.





De acordo com o mesmo jornal, Zinedine Zidane terá dado luz verde à operação, que assim terá pernas para andar, especialmente tendo em conta que Eriksen, de 27 anos, está a uma época do final do seu contrato e que as negociações para uma eventual renovação não têm conhecido novidades. De resto, de notar que o próprio dinamarquês assumiu recentemente o seu desejo de tentar algo novo na sua carreira.Quanto a Ceballos, um jogador de 22 anos avaliado em 30 milhões de euros, também veria com bons olhos esta transferência, pois já admitiu que não se sente motivado em Madrid com a falta de minutos de jogo.