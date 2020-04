Real Madrid quer fazer mais de 100 milhões com a saída destes jogadores

Com a época atual e o mercado ainda em incerteza por conta da situação em torno do coronavírus, o Real Madrid já trabalha de olho na próxima temporada, tendo já delineado um plano concreto de ataque ao novo ano. Assim, segundo o 'AS', a ideia dos blancos passa primeiro de tudo por fazer um encaixe considerável - na ordem dos 100 milhões de euros - com a venda de alguns jogadores excedentários, num lote no qual devem entrar Gareth Bale, James Rodríguez, Lucas Vázquez, Mariano Díaz, Odriozola (atualmente cedido ao Bayern Munique) e Nacho.





Ao que parece, destes seis jogadores os merengues tencionam pelo menos libertar-se de quatro a cinco, sendo que aquele que estará menos 'inseguro' é Nacho, visto no Santiago Bernabéu como um "jogador de clube que já não abunda". A confirmar-se a saída do lote de jogadores apontado, os merengues esperam encaixar qualquer coisa como 100 a 120 milhões de euros, isto olhando para a avaliação de valor de mercado feita pelo Transfermarkt. Neste sentido, Bale e James são os mais valiosos, com 32 milhões de euros, logo seguidos por Lucas e Odriozola (ambos com 16M€), Mariano (13M€) e Nacho (12M€).Para lá desse encaixe interessante em tempos de crise, a verdade é que o factor salarial também irá pesar, especialmente no que a Bale e James diz respeito. Pouco utilizados, os dois jogadores são dos mais bem pagos do plantel e têm um peso importante na ficha salarial, pelo que as suas saídas iriam certamente ter duplo efeito nas finanças. Ao todo, escreve o 'AS', os merengues podem poupar 75 milhões de euros em salários na saída dos seis jogadores falados (isto para lá do encaixe via transferências).