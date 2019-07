Real Madrid respira de alívio: há um interessado em Gareth Bale

Gareth Bale é uma grande dor de cabeça no Real Madrid por estes dias. Zinedine Zidane não o quer na equipa, mas o galês tem um dos melhores salários do plantel e não se mostra disponível para facilitar a vida aos merengues. Não chovem propriamente propostas no Santiago Bernabéu pelo avançado, mas nos últimos dias apareceu um interessado.





Segundo avança esta manhã o jornal 'Marca', o Tottenham fez saber junto dos responsáveis do clube de Madrid que está disposto a oferecer entre 50 e 60 milhões de euros pelo galês. Mas os spurs, vice-campeões da Europa, avisaram logo que não podem pagar-lhe o milionário salário que aufere no Real Madrid, qualquer coisa como 17 milhões de euros limpos por época.Bale, que hoje cumpre 30 anos, tem mais três anos de contrato com o Real Madrid.