Real Madrid terá com Sergio Ramos a mesma estratégia que adotou com Cristiano Ronaldo

O Real Madrid vai adotar com Sergio Ramos a mesma estratégia que levou a cabo com Cristiano Ronaldo: não travará uma eventual saída do central caso este deseje mesmo sair mas, para tal, o capitão merengue terá que levar à direção uma proposta satisfatória para os cofres do clube.De acordo com a 'Marca', este será o procedimento que Florentino Pérez terá depois da reunião que manteve com o internacional espanhol, em que este lhe falou de uma proposta da China - sem , no entanto, apresentar valores concretos - e onde manifestou o desejo de sair. Desta forma, um novo encontro entre ambos poderá ser decisivo para definir o rumo a tomar neste imbróglio.O ano passado, recorde-se, Cristiano Ronaldo manifestou vontade de deixar o Real em fevereiro e, mais tarde, saiu mesmo para a Juventus por 100 milhões de euros.