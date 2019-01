Real Madrid vai multar Gareth Bale por sair do estádio mais cedo

Caiu muito mal junto dos dirigentes do Real Madrid o facto de Gareth Baleno último domingo, antes do final do. Segundo a imprensa do país vizinho, o galês já foi chamado a dar explicações e o clube dará início a um processo que deve acabar com o pagamento de uma multa por parte do jogador, de acordo com o regulamento interno dos 'blancos'.Bale estava lesionado e assistiu à derrota do Real Madrid na zona destinada aos jogadores que são convocados, mas foi 'apanhado' a sair do estádio no seu carro quando o jogo ainda ia nos 78 minutos.O 'El Confidencial' conta que osdepois o galês sobre esta atitude na reunião que o plantel teve na segunda-feira.O treinadorsobre a atitude do jogador, mas não quis alongar-se: "É um assunto que vamos resolver internamente", disse apenas.