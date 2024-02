Real Madrid vs Atlético Madrid: La Liga aponta 5 duelos que podem decidir o dérbi

Morata e Rüdiger, ex-colegas no Chelsea e adversários no dérbi de Madrid



Kroos e Saúl, médios de Real e Atlético Madrid

Este domingo há mais um dérbi entre Real Madrid e Atlético Madrid. E como lançamento de um jogo grande, La Liga escolheu os cinco duelos que prometem 'aquecer' mais um episódio da rivalidade. São estes:"Como ex-companheiros de equipa durante o tempo juntos no Chelsea, o defesa e o atacante central conhecem-se bem. Ambos também já se enfrentaram como adversários 12 vezes nas suas carreiras e Morata tem um bom histórico de golos, tendo marcado sete golos durante esses encontros. O espanhol não conseguiu passar por Rüdiger na recente semifinal da Supertaça de Espanha, quando o alemão foi dominante e também protagonizou um momento viral beliscando Morata e frustrando o atacante. Morata teve sua vingança ao marcar contra Rüdiger no subsequente confronto da Taça do Rei"."Podem estar em estágios diferentes de suas respetivas carreiras, mas Dani Carvajal e Samuel Lino têm sido revelações para suas equipas nesta temporada. No caso de Carvajal, o veterano lateral direito está a ter uma das suas melhores temporadas pelo Real Madrid, contribuindo defensivamente, no ataque e com sua liderança, usando a braçadeira de capitão sempre que Nacho não está. No dérbi de Madrid, o espanhol encontrará o ala esquerdo do Atlético Madrid, Samuel Lino, o brasileiro de 24 anos que voltou de um empréstimo ao Valencia para se tornar o titular"."Talvez o duelo chave deste dérbi de Madrid seja a batalha no meio-campo. Estas são duas equipas repletas de médios talentosos, como Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Luka Modric e Jude Bellingham à disposição de Carlo Ancelotti, e com Koke, Rodrigo de Paul, Marcos Llorente, Pablo Barrios e Saúl comandando o meio-campo dos colchoneros. Alguns desses jogadores estão entre os mais experientes do planeta, enquanto o dérbi deMadri também apresenta vários jovens em busca de se destacar. Se a partida deste domingo for decidida pelo que acontece no centro do campo, isso não surpreenderia ninguém"."Todos os olhares também estarão voltados para os líderes dos ataques destas duas equipas, Vinícius e Antoine Griezmann. Ambos estão tendo temporadas depontuação sólida, com o brasileiro marcando 11 golos em todas as competições, apesar de ter perdido muitos jogos devido a lesões, e o francês balançando a rede 18 vezes, 11 na La Liga. No último dérbi de Madrid, que o Atleti venceu por 4-2 no prolongamento nos oitavos de final da Taça do Rei, a dupla esteve envolvida em vários duelos individuais. Na verdade, foi Vinícius quem Griezmann driblou antes de marcar um golo magnífico no prolongamento, colocando o Atleti em vantagempor 3-2"."Outro jogador a ser observado é Joselu, o avançado do Real Madrid. No recente encontro da Taça do Rei, Joselu entrou como suplente e, em dois minutos, marcou o golo que levou a partida para o prolongamento. Os jogadores do Atlético Madrid - Axel Witsel, José María Giménez e Mario Hermoso - foram excelentes naquele jogo, com sua equipa fazendo 39 alívios, mas Joselu teve impacto em seus minutos limitados e é alguém a ser observado neste dérbi de Madrid de domingo".