Real Sociedad goleou equipa da Terceira e decidiu compensa-la com experiência única

Na quinta-feira, com total naturalidade, a Real Sociedad confirmou o seu favoritismo e garantiu o apuramento para a próxima ronda da Taça do Rei, ao golear o modesto Becerril, da Terceira Divisão, por esclarecedores 8-0. Apesar da derrota por números pouco vistos no futebol atual, o dia foi de festa na pequena vila da província de Palencia, que aproveitou a presença de um clube da elite do futebol espanhol para mostrar toda a sua hospitalidade, pese embora uma dura goleada sofrida no final do dia.





Um tratamento cordial que não passou em claro aos responsáveis da Real Sociedad, que esta tarde anunciaram a decisão de convidar todo o plantel do clube adversário, mas também toda a população da pequena aldeia (composta por 754 habitantes), a deslocarem-se a San Sebastián assistir ao vivo a uma partida do clube na Primeira Divisão. Um gesto que está a merecer bastante elogios em Espanha, até porque de certa forma a Real Sociedad acaba por reconhecer as dificuldades da equipa em causa, composta totalmente por jogadores amadores, que são obrigados a arranjar tempo no dia a dia para treinar após os seus trabalhos diários.Em declarações à 'Marca', Juan Antonio Redondo, presidente do Becerril, agradeceu a forma como o clube foi tratado e prometeu 'cobrar' a promessa. "O que aconteceu ontem foi uma autêntica festa do futebol. Estamos muito agradecidos pela forma como nos trataram e como nos apoiaram apesar da derrota. O presidente disse-nos que estávamos convidados a ir a San Sebastián ver um jogo, com bilhete, autocarro e alimentação pagas a toda a equipa e direção. Além disso, disse também que o convite era também para todo a população e que também colocariam à disposição deles autocarros para se deslocarem a San Sebastián. Temos de ver o nosso calendário, mas iremos quando for possível", declarou.