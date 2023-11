Real Sociedad reforça segurança nas bancadas após incidentes com adeptos do Benfica

A Real Sociedad reforçou a segurança das bancadas no Estádio Anoeta depois dos incidentes provocados pelos adeptos do Benfica, a 8 de novembro, no jogo da Liga dos Campeões. No primeiro jogo em casa após essa vitória por 3-1, o clube basco recebeu este domingo o Sevilha e colocou uma rede de segurança na zona dos adeptos da equipa visitante.Na Champions, recorde-se, os benfiquistas presentes no Anoeta lançaram várias tochas para as bancadas mais em baixo onde estavam os adeptos da Real, o que obrigou mesmo a uma interrupção da partida. Como noticia o 'El Diario Vasco', esses incidentes levaram a Real Sociedad a repensar as medidas de segurança, um pouco à imagem do que já se faz em alguns estádios em Portugal.Importa lembrar que, face ao comportamento dos seus adeptos, o Benfica foi multado em 25 mil euros e também estará impedido de contar com adeptos na visita ao Salzburgo, referente à última jornada do Grupo D da Liga dos Campeões.