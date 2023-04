Recurso com 200 páginas e vídeo de 12 minutos: advogado de Dani Alves volta a pedir liberdade

O advogado de Dani Alves vai voltar a pedir a liberdade condicional do jogador, detido desde meados de janeiro após ter sido acusado de violar uma jovem de 23 anos na noite de 30 de dezembro do ano passado, numa discoteca em Barcelona. Depois de ter visto uma primeira petição ser recusada, Cristóbal Martell avança agora com um novo pedido.De facto, em fevereiro o defesa brasileiro viu o tribunal recusar um primeiro recurso, por considerar haver risco de fuga, não só devido às possibilidades económicas do jogador, como também pelo facto de o Brasil não ter acordo de extradição com Espanha.Mas agora, depois de o internacional canarinho ter voltado na segunda-feira a tribunal, onde garantiu que a relação sexual com a jovem foi consentida, o advogado prepara-se para apresentar um documento muito completo, com 200 páginas, e um vídeo de 12 minutos com imagens das câmaras de vigilância da discoteca, segundo foi revelado num programa de televisão em Espanha.A jornalista Mayka Navarro contou que Martell vai apresentar o recurso ainda esta semana. "Trata-se de um documento denso, de quase 200 páginas, acompanhado de um vídeo de 12 minutos que o escritório do Martell fez com as sequências gravadas pelas câmaras da discoteca, onde se vê a interação da vítima com Dani Alves, as acompanhantes da jovem e o amigo do jogador."