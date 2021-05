Regresso de Fernando Torres era afinal uma 'jogada' de marketing

Fernando Torres não vai voltar aos relvados. O antigo internacional espanhol, de 37 anos, que passou por clubes como Liverpool, Atlético Madrid e Milan, tinha deixado esta semana uma mensagem nas redes sociais indiciando que ia voltar a jogar, mas na realidade tudo não passou de uma estratégia de marketing.





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por (@fernandotorres)

A 'jogada' foi desvendada hoje, Dia Mundial do Brincar. O antigo jogador é o novo rosto da empresa 'Juguettos', uma conhecida cadeia de lojas de brinquedos em Espanha."Que bom é receber o vosso apoio e carinho. Hoje, Dia Mundial do Brincar, volto a fazer aquilo que qualquer criança gosta: brincar. E eu faço-o com a minha família e amigos. Nunca deixes de brincar. Obrigada Juguettos", escreveu Torres, no Instagram.