Reinício dos treinos na liga espanhola vai sofrer um atraso

O início dos treinos individualizados em Espanha não vai ter lugar na segunda-feira, como estava inicialmente agendado, devido ao facto de a maioria dos jogadores não ter sido ainda submetida ao indispensável teste da Covid-19. Tudo indica, assim, que o regresso sofra um atraso de 48 a 72 horas, ocorrendo lá mais para o final da semana.

A Liga prefere não adiantar o motivo do atraso na realização dos testes, entendendo que tal não vai ter implicações com o reinício da competição. A bola deve recomeçar a rolar nos relvados do país vizinho na segunda semana de junho.

Reunião no CSD

O Conselho Superior do Desporto, esse, reúne-se hoje com todas as partes envolvidas no futebol espanhol (Federação, Liga e Associação de Jogadores) para informá-las sobre as fases de retoma previstas para a modalidade. O futebol recomeça a mexer na próxima semana (com os treinos individualizados), finalizando em meados de julho.