Reinier cumpre testes médicos no Real Madrid

Reinier fez uma visita-relâmpago a Madrid e cumpriu os indispensáveis testes médicos. O avançado do Flamengo completa hoje 18 anos e, como tal, fica legalmente habilitado a firmar um contrato profissional com o Real Madrid. A cerimónia de assinatura do vínculo – será válido por sete temporadas... – não deve, no entanto, ocorrer já hoje, uma vez que a seleção sub-23 do Brasil defronta o Peru, na Colômbia, a contar para o torneio pré-olímpico.

O Mengão vai encaixar 30 milhões de euros com a transferência do avançado lançado por Jorge Jesus, mas Marcos Braz, vice-presidente para o futebol, opta por não confirmar a operação de mercado. “Logo que possamos falar deste tema, falaremos! Reinier renovou o contrato há pouco tempo. Na altura adequada adiantaremos mais pormenores em relação ao assunto”, sublinha o dirigente dos rubro-negros.