Relatório da FIFA considera que Rubiales "causou danos irreparáveis à imagem do futebol"

O jornal 'El Mundo' teve acesso ao relatório da FIFA com base no qual o comité disciplinar do organismo decidiu suspender Luis Rubiales por 90 dias e o documento é arrasador. Nele é explicado que o comportamento do ex-presidente da federação espanhola, que beijou uma jogadora [Jenni Hermoso] na boca durante a cerimónia de entrega de prémios, constituiu um "prejuízo irreparável para o mundo do futebol".Mais acrescenta o relatório que Rubiales "causou danos consideráveis à imagem, à reputação e à integridade do futebol", além de ter "ensombrado claramente" o êxito da seleção espanhola, que venceu a competição depois de bater a Inglaterra na final.A FIFA reprova o facto de Rubiales ter colocado as mãos nos genitais quando estava na tribuna, ao lado da rainha Letizia e da sua filha, a infanta Leonor, considerando ainda "intolerável" o facto de ter "pressionado a jogadora" e as pessoas que lhe são próximas "para se declarar a seu favor" depois de rebentar a polémica do beijo.