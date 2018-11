Relatório desmente Sergio Ramos no caso do controlo antidoping feito em Málaga

As suspeitas em torno de Sergio Ramos adensam-se com a publicação por parte do 'Der Spiegel' do relatório respeitante ao controlo antidoping feito no âmbito do Málaga-Real Madrid, que teve lugar a 15 de abril de 2018.O responsável pela realização desse controlo antidoping escreveu que Sergio Ramos não cumpriu o que lhe foi dito: "Não lhe dei permissão para tomar banho. O jogador não fez caso das minhas advertências e tomou banho no espaço para havia para isso na sala de controlo do estádio do Málaga (na minha presença). Disse-lhe que colocaria essa informação no relatório, ao que não deu importância alguma".Quanto ao incumprimento das regras do controlo em Málaga, em abril, o espanhol explicou sábado, por que tomou banho antes das análises. "Por causa da viagem de regresso da equipa, o responsável do controlo permitiu que tomasse um duche, sempre na sua presença, e depois realizei o teste, no qual passei de forma favorável."Este caso é um dos dois denunciados pelo ‘Football Leaks’ em que Sergio Ramos está sob suspeita. No outro terá acusado um resultado positivo na análise efetuada na final da Champions de 2017.O defesa do Real Madrid veio a público sábado reclamar inocência e revelar ter sido alvo de uma tentativa de extorsão."Já sabemos que tipo de portal é. Ameaçaram-nos há um mês e meio. Quiseram extorquir-nos dinheiro. Não tive medo, porque a verdade está do meu lado", afirmou o espanhol, que ainda explicou os casos. No que diz respeito à final de Cardiff, onde o Real bateu a Juventus por 4-1, Ramos confirmou que acusou dexametasona, mas acrescenta que "a questão ficou clarificada e resolvida entre as entidades de forma escrita e formal".As justificações surgiram depois da derrota no terreno do Eibar de Paulo Oliveira, a primeira na era Solari. O Real perdeu por 3-0 e Ramos criticou o rendimento da equipa: "Quando não há atitude, tudo fica mais difícil. Fomos uma equipa vulgar." Desde 2009, ano em que Ronaldo chegou a Madrid, os blancos nunca se encontraram à passagem da 13ª jornada abaixo do 4º posto (estão em 6º) e nunca tiveram menos de 25 pontos (têm 20).