Relatório do árbitro revela desacatos no final do jogo entre Atlético Madrid e Villarreal

O jogo entre Atlético Madrid e Villarreal teve um final de loucos, graças a um autogolo algo caricato de Mandi em cima do apito final e que permitiu o empate a dois aos colchoneros. Um lance que deixou Unay Emery visivelmente chateado e, como o próprio revelou na conferência de imprensa que se seguiu ao encontro, o fez dar "pontapés nas paredes" durante meia hora.





Mas a raiva e o desespero também se estenderam ao túnel de acesso aos balneários com desacatos entre elementos das duas equipas, como revela o relatório do árbitro Soto Grado. "Depois de terminar a partida, assistimos a uma discussão entre treinadores e jogadores de ambas as equipas no túnel de acesso ao balneário", pode ler-se.Uma discussão que, de acordo com Emery, teve Imanol Idiakez, treinador adjunto do submarino amarelo, como protagonista. "Vimo-lo a falar com um dirigente local de forma agressiva e a ter de ser parado por membros da equipa", disse o treinador do Villarreal.Já o outro incidente teve um membro do clube da capital espanhola como protagonista. "Assistimos a outro incidente em que uma pessoa do clube da casa, identificado pelas autoridades como Pedro Tomás Reñones Crego, atingiu com a mão um membro da equipa técnica dos visitantes", descreveu Soto Grado.O que é certo é que se as relações entre os dois clubes já não eram as melhores - depois do desentendimento em 2018 depois da contratação de Germán Valera por parte do Atlético Madrid- podem ter piorado agora.