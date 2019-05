Renovação no plantel do Barcelona à vista... mas só daqui a dois anos

Seis nomes: imprensa catalã aponta os principais culpados do naufrágio do Barcelona em Anfield



A derrota do Barcelona no jogo da 2.ª mão a contar para as meias finais da Liga dos Campeões, diante do Liverpool, fez soar os alarmes e abanou a estrutura dos catalães.Sete dos 11 titulares que estiveram no jogo em Anfield estão na casa dos 30 e, por isso, José Maria Bartomeu já tem em mente a reestruturação. Em causa está a idade de alguns jogadores de peso que fazem parte da formação catalã: Messi, Suárez, Piqué, Vidal, Rakitic, Busquets e Alba são os jogadores em questão. Apesar de ser um assunto sensível pelos nomes associados, parece ser um caso a equacionar.De acordo com o 'As', 2021 é a data apontada para o inicio da mudança, visto que muitos dos craques - que ao mesmo tempo constituem autênticas 'vacas sagradas' do Barça - terminam contrato precisamente nesse ano. Após os desastres de Anfield e de Roma (na passada edição) o Barcelona vê esta ação como necessária mas apenas a partir desta data deverá mexer de forma significativa, evitando assim roturas com nomes de peso no balneário.