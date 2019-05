Pesos-pesados do Barcelona discutiram no autocarro e fizeram os colegas esperar

O Barcelona voltou a viver um regresso a casa dececionante, após a derrota de sábado frente ao Valencia na final da Taça do Rei . No entanto, ao contrário do que sucedeu no silencioso regresso a Barcelona após a estrondosa eliminação na Liga dos Campeões, desta vez houve discussão entre os pesos pesados da equipa, segundo escreve o diário 'As'.Na viagem de autocarro do estádio para o aeroporto de Sevilha, houve uma reunião improvisada na parte traseira do veículo que juntou Lionel Messi, Luis Suárez e Gerard Piqué, para além de Pepe Costa, elemento do staff muito próximo de Messi. O tema em debate foi a prestação da equipa nesta temporada, que terminou com o título espanhol mas com as duas eliminações referidas. A discussão prolongou-se de tal forma que os restantes elementos da comitiva tiveram de esperar antes de rumar ao avião.Recorde-se que Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, já defendeu que o treinador Ernesto Valverde vai continuar em Camp Nou, embora a época tenha terminado com um sentimento agridoce.