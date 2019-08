Reunião entre Barcelona e PSG por Neymar termina sem acordo: oferta de 170 milhões rejeitada

O mercado de transferências fecha na próxima segunda-feira, dia 2, e o Barcelona contava poder chegar a acordo para a contratação de Neymar esta terça... mas ainda não conseguiu. Os catalães reuniram-se com o pai do jogador brasileiro esta manhã, seguindo-se uma reunião com os responsáveis do Paris Saint-Germain, mas ainda não há acordo.





De acordo com o 'Jugones', a comitiva culé que se deslocou a Paris reuniu-se antes com o pai de Neymar para o convencer do seu regresso a Barcelona. Uma reunião que poderia colocar o brasileiro mais próximo da Catalunha.Contudo, e de acordo com o 'Le Parisien', a reunião entre os clubes terminou sem acordo isto depois dos catalães oferecerem 170 milhões de euros pelo jogador, a pagar em duas tranches. Leonardo representou o PSG nessa reunião, enquanto Óscar Grau, Javier Bordas e Eric Abidal estiveram do lado do Barcelona, com Pini Zahavi como intermediário. Ainda assim, o campeão espanhol mantém a esperança de poder contratar Neymar até ao fim do mercado.