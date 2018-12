Reus paga salários em atraso a 12 jogadores

Depois de terem, na passada sexta-feira, anunciado a intenção de rescindir em bloco , devido aos salários em atraso e à complicada situação financeira do emblema catalão, os futebolistas vão continuar no clube, uma vez que a saída unilateral já não é possível à luz do regulamento da Liga espanhola. Dos 19 futebolistas, restam sete que ainda têm três meses em atraso, uma situação que se alastra à equipa técnica e aos trabalhadores de várias funções na formação, que segue em 19.º na segunda divisão, em lugares de descida.A situação financeira do clube é delicada, com cerca de cinco milhões de euros em dívida e dezenas de salários em atraso, o que poderá ainda levar à saída dos catalães do futebol profissional, caso os problemas persistam.