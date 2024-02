Revelada a fortuna de Dani Alves: império de milhões do jogador vai do futebol à moda

Dani Alves está a ser julgado por alegado abuso sexual a uma jovem numa discoteca, depois de ter passado um ano em prisão preventiva. Durante o processo, a advogada do brasileiro garantiu que a situação financeira do jogador é delicada, mas o jornal ‘Marca’ e o portal ‘Celebrity Ney Worth’ fizeram as contas e o lateral tem uma fortuna avaliada em cerca de 55 milhões de euros.O jogador foi amealhando milhões ao longo da carreira de futebolista durante a qual passou por grandes clubes como Sevilha, Juventus, PSG e Barcelona. Na formação culé, de acordo com a informação avançada pelo jornal espanhol, o brasileiro chegou a ganhar cerca de 10 milhões de euros por ano. No Pumas, o último clube que representou, recebia mais de 300 mil euros por mês.Mas a fortuna de Dani Alves não resulta apenas do futebol. É que o jogador também optou por fazer investimentos em várias áreas. O lateral criou, juntamente com a ex-mulher, Dinorah Santana, uma agência de representação de futebolistas que orienta, atualmente, 18 jogadores. Além disso, também são sócios da empresa Cedro Esports, que aconselha desportistas em relação aos seus direitos de imagem. Dani Alves também se aventurou na gastronomia, abrindo uma cadeia de restaurantes, que acabaram por fechar devido à pandemia da Covid-19. No entanto, os negócios não ficam por aqui. O jogador abriu uma loja de roupa em Barcelona, a DM3 Fashion Moda, lançou a sua própria marca de óculos, a Bam Bam, e criou uma empresa que se dedica à comercialização de produtos de moda, a Treendbam Look Society.