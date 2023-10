Reveladas mensagens entre braço direito de Rubiales e amiga de Hermoso: «É de uma baixeza humana...»

O episódio do beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante os festejos da seleção espanhola na conquista do Mundial feminino ainda mexe e, esta quinta-feira, o 'El Mundo' revela uma troca de mensagens entre Albert Luque, antigo braço direito de Rubiales na federação, e uma amiga de Hermoso, onde o primeiro tece duras críticas à jogadora."Parece-me tão injusto, tão injusto aquilo que se está a fazer ao Luis [Rubiales]. A atitude de Jenni [Hermoso] parece-me de uma baixeza humana... Tão pouca empatia e humanidade", terá escrito Albert Luque na conversa em questão.A mesma fonte revela ainda que Albert Luque quis encontrar-se com a amiga de Hermoso em agosto, em Ibiza, numa tentativa de lhe pedir para convencer Hermoso a testemunhar a favor de Rubiales em tribunal , cenário que acabou por não acontecer.Refira-se que, depois da polémica, Luis Rubiales anunciou a demissão da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). A decisão surgiu três semanas depois do ocorrido. Pedro Rocha ocupou o seu lugar.