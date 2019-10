Revelado Código Disciplinar do Real Madrid: Bale tramado e Zidane irritado com fuga de informação

Numa conferência de imprensa praticamente dominada pelo tema Thibaut Courtois, Zinedine Zidane ainda respondeu a uma pergunta sobre Gareth Bale. O galês, que não estava convocado para o jogo do Real Madrid com o Club Brugge, chegou atrasado ao encontro, com o seu carro a entrar no parque dos merengues quando já tinham sido jogados quatro minutos.De acordo com o 'Deportes Cuatro', que revelou o código disciplinar dos merengues, os jogadores do Real Madrid que não são convocados para os jogos são obrigados a estar no balneário antes dos encontros e de estar a assistir ao jogo até ao minuto 80. Algo que Bale não cumpriu, possivelmente devido ao trânsito que se gera em Madrid por volta da hora a que o jogo começou (18h55 em Espanha, menos uma hora em Portugal).Confrontado com esta situação, Zidane reconheceu que vai falar com o galês, mas mostrou-se incomodado pelo facto da imprensa ter tido conhecimento desta situação."É algo que fica dentro do clube. Vocês tiveram informação que não deviam ter. Eu vou falar com ele, mas não é algo que tenha de te contar a ti. Eu falo com o jogador, mas não deviam ter essa informação", disse.