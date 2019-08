Revelado email que pode 'tramar' Griezmann e o Barcelona

O jornal 'El Mundo' revelou um alegado email de negociações entre Antoine Griezmann e Barcelona datado de março, meses antes de o jogador rescindir contrato com o Atlético Madrid pela cláusula de rescisão. Este email pode assim ser usado pelos colchoneros para reclamarem mais dinheiro pela saída do avançado.Recorde-se que Griezmann tinha uma cláusula de rescisão de 200 milhões de euros, que a 1 de julho baixaria para os 120 milhões. O jogador já tinha avisado que ia deixar o Atlético, mas nunca revelou qual seria o destino, até porque a FIFA proíbe que um clube 'assedie' um jogador que tenha contrato com outra equipa.Ora, Griezmann acabou mesmo por sair poe 120 milhões de euros e assinou pelo Barcelona a 12 de julho. De imediato, os responsáveis colchoneros alegaram que o jogador foi negociado ainda antes de a cláusula ter baixado e, portanto, reclamam 200 milhões em vez dos 120.O email agora revelado pelo 'El Mundo' foi enviado pelo advogado de Griezmann ao jogador, bem como à irmã e sua representante e ainda ao pai. Nele surgem detalhados todos os aspetos relacionados com a sua mudança para o Barcelona.