Revelado o depoimento de Jenni Hermoso em tribunal: «Pediam-me para os proteger, ajudar...»

O programa ‘Código 10’, da Telecinco, revelou o testemunho de Jenni Hermoso no tribunal na sequência do polémico ‘caso Rubiales’. "Naquele momento não tive tempo para reagir. Eu não merecia ter vivido tudo isto. Tem sido muito difícil não poder sair de casa. Porque é que tenho de estar a chorar num quarto quando não fiz nada?", questionou a internacional espanhola, alegando ainda que se sentiu desprotegida:"Eles mancharam a minha imagem, senti que ninguém me protegia. Pediam-me para os proteger, para os ajudar, mas em nenhum momento senti que alguém me protegia."No seu depoimento, Hermoso falou especificamente do momento do beijo dado por Rubiales, logo após a inédita conquista do Mundial por parte da Espanha. "Fiquei em choque. Um acontecimento histórico que nos custou a vida para o conseguir. Em momento algum poderia esperar que isto acontecesse. Por causa da adrenalina abracei-o, ele era uma pessoa de confiança e ninguém esperaria aquilo, por mais espontâneo que fosse", disse a jogadora do Pachuca, de 33 anos, acrescentando: "Ele foi capaz de reagir? Não, eu nem sequer estava à espera. Como é que eu podia esperar isso naquele palco, numa final do Campeonato do Mundo? Há muita emoção e alegria, mas eu não estava à espera desse momento. Vi-me naquele momento e, quando saí, contei-o às minhas companheiras."