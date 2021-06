Revista publica entrevista a Casillas mas antigo guarda-redes nega: «Falta de ética»

Iker Casillas surge esta quarta-feira na capa da revista 'Diez Minutos', tendo alegadamente concedido uma entrevista à publicação espanhola, mas o antigo guarda-redes do FC Porto e do Real Madrid já negou ter prestado tais declarações.





Rotundamente falso que haya dado unas declaraciones a esta revista. La falta de ética por parte de este medio es acojonante. Exijo una rápida rectificación por parte del director. https://t.co/KGCxxS6Kiw — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 16, 2021

"É absolutamente falso que prestei declarações a esta revista. A falta de ética por parte deste meio é chocante. Exijo uma retificação rápida do diretor", escreveu, no Twitter, o antigo guardião espanhol.A revista fala em "declarações sinceras e comoventes" da lenda do Real Madrid, que alegadamente reconhece carregar "muitos fardos pessoais e familiares" e sente-se "exausto física e mentalmente".