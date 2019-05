Revolta no Barcelona por causa de foto de Rakitic que apareceu nas redes sociais

Primeiro foram os adeptos e depois a direção do Barcelona. A revolta instalou-se em torno de Ivan Rakitic por causa de uma foto colocada nas redes sociais em que aparece na feira de Sevilha.

O jogador croata aparece na imagem ao lado do filho de José Maria Del Nido, ex-presidente do Sevilha, horas depois do Barcelona ter sido eliminado da Champions ( derrota por 4-0 e m casa do Liverpool depois de triunfo por 3-0 no Camp Nou).Depois do regresso de Liverpool, o médio aproveitou os dias de folga concedidos por Valverde, treinador do Barcelona, para se juntar à família, que estava em Sevilha a propósito da conhecida feira. Só não sabia que a polémica ia rebentar.