«Reyes não merece homenagem como se fosse um herói»: mensagem de Cañizares provoca polémica

José Antonio Reyes perdeu a vida num acidente de viação ocorrido sábado que vitimou também um um primo do avançado espanhol, de 23 anos, e deixou ferida com gravidade uma terceira pessoa. Desde que foi conhecida a notícia sucederam-se as mensagens e as homenagens ao jogador mas uma criou bastante polémica: a de Santiago Cañizares."Circular em excesso de velocidade é uma atitude reprovável. No acidente houve vítimas além do condutor. Reyes não merece uma homenagem como se fosse um herói. Mas isso não faz com que não lamente o ocorrido e reze pelas suas almas", escreveu o antigo guarda-redes espanhol.Perante estas mensagens sucederam-se as reações, algumas muito críticas e com ofensas. Cañizares veio depois dizer, também no Twitter, que "talvez" não se tenha "explicado bem". "Claro que merece uma homenagem e uma grande recordação pela sua carreira e pelo que deu ao futebol". E acrescentou: "Leio opiniões de todo o tipo. Respeito-as todas, incluíndo excecionalmente hoje as que aparecem acompanhados com insultos. Só pretendo condenar as insensibilidades e a convidar a uma reflexão sobre os erros que cometemos. E creio que isso é perfeitamente compatível com a dor".O acidente ocorreu sábado às 11h40 (10h40 em Lisboa), numa autoestrada entre Sevilha e Utrera, localidade onde nasceu, tendo o carro em que circulava sofrido um despiste, incendiando-se de seguida. Reyes, que atuou esta temporada no Extremadura, da segunda divisão espanhola, jogou no Benfica na época 2008/09, por empréstimo do Atlético de Madrid, tendo disputado 35 jogos e marcado seis golos ao serviço da equipa lisboeta, pela qual conquistou a Taça da Liga, tendo marcado um golo na final, frente ao Sporting.O avançado, que tem 21 internacionalizações pela seleção de Espanha, nas quais marcou quatro golos, conquistou por cinco vezes a Liga Europa e venceu uma Supertaça europeia, tendo-se ainda destacado no Arsenal, no qual conquistou um título de campeão inglês e uma Taça de Inglaterra.