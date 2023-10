Ricardo Carvalho antecipa 'El Clasico': «Vai ganhar o Real Madrid»

O ‘El Clasico’ já mexe e promete deixar tudo em polvorosa. Espanha vai parar no sábado com a receção do Barcelona ao Real Madrid, naquele que é tido como um dos grandes duelos do futebol mundial. O prestigio e a honra estão sempre em jogo, como bem se sabe, mas o lado competitivo também acaba por apimentar ainda mais este braço-de-ferro. É que os merengues estão no topo da Liga espanhola com 25 pontos (os mesmos do Girona), mas a turma catalã fecha o pódio e está à distância de um mero ponto.Ora, quem viveu este jogo de perto foi Ricardo Carvalho. Numa entrevista ao jornal Marca, o ex-internacional português, que atualmente figura na equipa técnica do selecionador Nacional Roberto Martínez, relembrou os embates entre José Mourinho e Guardiola e ainda abordou o melhor ‘El Clasico’ da carreira."Tenho que dizer a final da Taça do Rei que vencemos no primeiro ano em que cheguei. O Mourinho pedia-nos intensidade porque no final é um Clássico e há muita pressão. Temos que jogar, divertirmo-nos, mas temos que vencer. Era isso que Mourinho nos dizia", referiu Ricardo Carvalho, revelando que Messi foi quem mais o fez sofrer dentro de campo.Em relação ao jogo deste sábado, o ex-defesa Central, que contou ainda com passagens por clubes como FC Porto, Chelsea, Monaco e Shanghai SIPG, deixou um prognóstico no ar: "O Real Madrid vai ganhar 2-1. Marcam Vinícius Júnior e Rodrygo."