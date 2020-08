Rio Ferdinand após derrota do Barcelona: «Se eu fosse o Nélson Semedo saía do Instagram...»

O antigo futebolista inglês Rio Ferdinand, agora comentador televisivo, não poupou Nélson Semedo na análise que fez à humilhante derrota do Barcelona frente ao Bayern Munique na Liga dos Campeões. O antigo defesa do Manchester United fez alusão ao duelo que o português travou (e perdeu) com Alphonso Davies no lado direito da defesa dos blaugrana.





Linda jogada do Davies! pic.twitter.com/mjm8WDRsDy — Circulo Central (@OCirculoCentral) August 15, 2020

"Aquilo não devia ser permitido. É embaraçoso, se eu fosse o Semedo saía do Instagram durante algum tempo", considerou, na 'BT Sport'.Ferdinand acrescentou ainda que Alphonso Davies é o melhor lateral do mundo a atacar, melhor do que Trent Alexander-Arnold e Andy Robertson, ambos do Liverpool.