Rivaldo sobre Dembélé: «Barcelona tem de sancionar este tipo de situações tontas»

Rivaldo, antiga glória do Barcelona, considerou no âmbito de uma ação da 'Betfair', que o clube catalão devia punir Ousmane Dembélé pelas suas atitudes. O brasileiro entende que a última polémica do francês - viu o segundo cartão amarelo e o consequente vermelho num jogo contra o Sevilha, por palavras dirigidas ao árbitro - colocou em causa toda a equipa."Penso que é importante que o clube tenha mecanismos internos para sancionar os seus jogadores neste tipo de situações tontas, quando se fala de forma inapropriada ao árbitro ou ao treinador, por exemplo", explicou o antigo médio, agora com 47 anos."Quando digo isto não me refiro apenas ao Dembélé, mas a qualquer jogador que se envolva numa situação parecida. O futebolista deve ser inteligente, pensar que há mais jogos e quando estás em campo não podes deixar os teus companheiros e o treinador numa situação complicada", acrescentou Rivaldo, citado pelo jornal 'As'.