River confirma interesse do Real Madrid em Palacios: «Não lhe podemos cortar a carreira»

Os rumores não são novidade mas agora é o próprio presidente do River Plate, Rodolfo D'Onofrio, quem confirma o interesse do Real Madrid em contratar Exequiel Palacios, que este domingo vai estrear-se no Santiago Bernabéu... mas ainda com a camisola do River Plate, que disputa a 2.ª mão da final da Taça Libertadores frente ao Boca Juniors."De momento não estamos a conversar sobre o Palacios, mas há cerca de 20 dias [o diretor desportivo do Real Madrid] Butragueno falou com Enzo Francescoli sobre o jogador, com a intensão de continuar as negociações mais tarde", afirmou D'Onofrio.O presidente do River Plate sublinhou ainda as dificuldades do clube em não vender a sua joia: "As diferenças económicas entre o Real Madrid e o River são muito grandes. É muito difícil manter um jogador, mas a história diz-nos que se um jogador tem uma oportunidade destas não lhe podemos cortar a carreira."Já em outubro, a 'TyC Sports' avançava que o médio de 20 anos era um dos alvos do Real Madrid. Segundo o canal televisivo argentino, Palacios assinaria já em dezembro pelo clube merengue num negócio de 20 milhões de euros. No entanto, o jogador chegaria apenas em junho de 2019.