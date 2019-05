Robben e a saída do Real Madrid em 2009: «Não foi apenas por causa de Cristiano Ronaldo»

O adeus emocionado de três históricos do Bayern Munique O adeus emocionado de três históricos do Bayern Munique

Arjen Robben, que está de saída do Bayern Munique, recordou a passagem pelo Real Madrid e o momento em que saiu dos merengues para os bávaros. Segundo o jogador, a saída do clube espanhol deveu-se à chegada de Cristiano Ronaldo, mas não só."Não era só Ronaldo. Florentino Pérez regressou à presidência do clube e comprou Ronaldo mas também Kaká, Benzema e Xabi Alonso. Gastaram tanto dinheiro que depois disseram-nos que tinham de fazer um encaixe com as saídas. Para mim foi uma pena, porque tinha uma boa relação com Manuel Pellegrini. Aliás, talvez tenha tido a melhor pré-época da minha carreira", referiu Robben, citado pelo diário 'As'."As coisas ficaram difíceis para mim devido à mudança de presidente. Estava muito confortável no Real Madrid e a jogar bem, mas quando a política entra em jogo e não tens uma verdadeira oportunidade, tens de decidir se queres continuar a lutar ou prosseguir a tua carreira noutro lugar", explicou.Apesar de tudo, o holandês, que custou 25 milhões de euros ao Bayern, não se arrepende de ter mudado para a Alemanha: "A transferência para o Bayern foi a melhor decisão da minha carreira".