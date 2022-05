Robert Lewandowski: «Barcelona? Depende de muitos fatores»

Robert Lewandowski quer sair do Bayern Munique, clube com o qual tem mais um ano de contrato. Os bávaros já anunciaram que não pretendem abrir mão do Bota de Ouro polaco. O jogador abordou o futuro e o interesse do Barcelona."É difícil para mim responder a essa pergunta [se vai jogar no Bayern em 2022/23]. Se gostaria de me mudar para Barcelona? Depende de muitos fatores, depende do que vai acontecer. Acho que minha posição é clara, não adianta sentir pena e falar mais sobre isso", frisou à Eleven Sports polaca.Já ex-diretor do Bayern Munique, Rummenigge, também deu a opinião sobre o assunto. "O que o Barcelona pode oferecer a Lewandowski que o Bayern não pode? Nestes momentos não me passa nada pela cabeça...", reiterou ao jornal "Bild".