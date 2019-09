Robert Moreno: «A Federação está a fazer de tudo para trazer Ansu Fati»

Robert Moreno, selecionador da Espanha, esteve presente na goleada (5-2) do Barcelona imposta ao Valencia.No final do encontro, o treinador da seleção espanhola foi questionado sobre a possibilidade de Ansu Fati, avançado de 16 anos dos blaugrana, vir a adquirir a nacionalidade espanhola e integrar a equipa nacional sub-17 do país, inclusive estrear-se já no Mundial da categoria, que se realiza este ano, entre os dias 26 de outubro e 17 de novembro, no Brasil."É um assunto que não está ao meu encargo. A Federação está a fazer de tudo para trazer o Ansu Fati depois, a decisão terá de ser dele [o jogador nasceu na Guiné-Bissau]. A Federação trabalha para ter sempre os melhores jogadores. é uma alegria para o Barcelona, que um jogador que saiu de 'La Masía' integre a seleção. É necessário ter calma e espero que ele [Ansu Fati] a tenha", revelou o selecionador, de 41 anos, em declarações à Movistar+.Ansu Fati está a ser a revelação do campeonato espanhol até agora. A aproveitar a ausência de Lionel Messi, que se encontra lesionado, o avançado guineense já leva dois golos marcados e uma assistência, em apenas três partidas disputadas para o campeonato espanhol.